FOTO: Slovenska hiša groze na prodaj

GORNJA RADGONA – Blizu središča Gornje Radgone je avgusta lani vrata odprla House of Horrors (Hiša groze). Česa podobnega pri nas še ni bilo in pobudniki, ki so v nekdanjem gostišču odprli grozljivo hišo, so imeli z njo velike načrte. Žal pa ni šlo vse, kot so si zamislili. Pretiranega interesa in obiskovalcev ni bilo, tako da je investicija splavala po vodi.

V Hiši groze je bilo devet prostorov, v katerih so obiskovalci lahko srečali vse najbolj znane like iz grozljivk. Snovalci so ob odprtju zagotavljali grozljivo in nepozabno, hkrati pa popolnoma varno izkušnjo. Tovrstne vsebine so zelo pogoste v tujini in po svetu, pri nas pa zanimanja, kot kaže, ni in radgonsko hišo so morali kmalu zapreti.

