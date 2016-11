FOTO: Slovenke so žrtve vohunskih aplikacij

LJUBLJANA – Marsikaterega človeka razjeda dvom, star kot človeštvo: ali me moj(a) vara? V digitalni dobi, ko skorajda vsi uporabljamo pametne telefone in smo računalniško omreženi, lahko partnerji svojo sumničavost potrdijo ali ovržejo tudi z aplikacijami za mobilne telefone ter seveda računalnike, ki spremljajo dejavnosti partnerja. Da je digitalno zalezovanje partnerjev tudi pri nas že zelo prisotno, potrdi ljubljanska detektivka Mateja Šober Ažman iz detektivske agencije Detekta: »To se konstantno dogaja in je v porastu.«



Ženske bolje skrivajo



Mateja sestavlja detektivski par z možem Alešem. Velikokrat mora slediti domnevnim prešuštnikom. »Večinoma so ženske tiste, ki bi rade dokaz, da jih partner vara. Ženske po moje drugače čutijo, bolj se mi odprejo, več si upajo povedati, kar je zelo pomembno,« pojasnjuje. Njen (poslovni) partner Aleš v smehu doda: »Ko enkrat ženska posumi in najde dva, tri indice, je že dejstvo: račun v avtu, pozabil je prestaviti sedež ali pobrisati šipe, kjer je gor noga …« Mateja pa še pristavi, da ženske bolje skrivajo, ko varajo: »Moški delajo precej napak, čeprav obstajajo posamezniki, ki so zelo izurjeni v prikrivanju.«

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.