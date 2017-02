FOTO: Slovenija se suši, marsikje v soncu, a prihajajo nevihte

LJUBLJANA – Darsove cestne kamere so nekaj pred poldnevom danes povsod po Sloveniji prikazovale brezpadavinsko, ponekod celo sončno pokrajino. Posnetke od Kopra do Lendave si lahko ogledate v galeriji. A Agencija RS za okolje (Arso) je že zjutraj posredovala izredni bilten, v katerem opozarja na večerno krepitev padavin.

Deževna je, razen na vzhodu države, tudi Arsova popoldanska slikovna napoved, ki je videti takole.

Po podatkih oddelka za hidrološko prognozo pri Arsu se reka Vipava v zgornjem toku razliva na izpostavljenih mestih ob strugi in upada. Na območju vsakoletnih poplav na Ljubljanskem barju se razliva tudi Ljubljanica, ki ima ustaljen pretok. Ob tem prognostiki dodajajo, da lahko ob okrepitvi padavin danes zvečer in predvidenih nevihtah reke in manjši vodotoki zlasti v južni in osrednji, deloma pa tudi v zahodni Sloveniji, ponovno pričnejo naraščati in se pri tem razlijejo v manjšem obsegu. Visokovodne razmere se bodo ohranjale tudi v prihodnjih dneh.

Napoved v sliki je takšna:

Jutri celo sneg

Jutri zjutraj se bo prehodno delno zjasnilo, ponekod po nižinah bo megla. Čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo in popoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Spet bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 2, v zatišnih legah severne Slovenije okoli –2, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 4 do 12 stopinj Celzija.

Nedelja dopoldne je v slikovni napovedi suha.

Nedeljsko popoldne pa bo spet prineselo padavine, celo sneg, a ne do nižin.