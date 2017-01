FOTO: Slovenija obtičala pod –10, prihajajo oblaki

LJUBLJANA – Slovenija se je danes zbudila v globokem minusu, končno je tukaj zima! Temperature so po večjem delu države kazale celo manj kot –10 stopinj Celzija, pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso) so jih vrisali v zemljevid, ki smo ga objavili zgoraj, v tabelo pa so nanizali temperature po Sloveniji ob 7. uri.

Prihajajo oblaki

Danes bo večji del dneva precej jasno, zvečer pa se bo v severni in vzhodni Sloveniji oblačnost povečala. Veter bo postopno oslabel tudi v severovzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od –7 do –2, ob morju okoli 2 stopinji. Ponoči se bo pooblačilo, le na zahodu bo še deloma jasno.

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj sonca bo predvsem v zahodnih krajih. Zjutraj in dopoldne lahko predvsem na severovzhodu Slovenije rahlo naletava sneg. Najnižje jutranje temperature bodo od –14 do –7, ob morju malo pod 0, najvišje dnevne od –6 do –1, na Primorskem okoli 3 stopinje.

Šlo pod –20

Ob koncu tedna bo mrzlo. Jutranje temperature bodo večinoma pod –10 stopinjami, tudi najvišje dnevne bodo v notranjosti Slovenije ostale pod lediščem.

Arso je najnižje in najvišje temperature izmeril v minusu, zapisali so jih v spodnji tabeli.