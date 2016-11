FOTO: Slovenija na nogah zaradi Piranskega zaliva. To se je zgodilo

LJUBLJANA – Če smo se ob zmagi Donalda Trumpa na ameriških volitvah veselili, da nam bo njegova slovenska izbranka prinesla Piranski zaliv, za katerega se že tako dolgo pričkamo s Hrvati, smo se očitno zmotili. Britanski hidrografi so objavili zemljevid, na katerem je jasno označena meja, ki je razburila Upravo za pomorstvo Republike Slovenije.

Hrvaški Jutarnji list danes poroča, da naj bi Melania Trump po zmagi na volitvah sporočila Hrvatom, da »Piranski zaliv v celoti pripada Sloveniji«. A naše veselje se je razblinilo, ko je Boris Šuligoj v Delu objavil članek o arbitražni razsodbi. »Na Upravi RS za pomorstvo so pred tedni odkrili pomorsko karto Tržaškega zaliva, na kateri je jasno vrisana meja nadzora ladijskega prometa sredi Piranskega zaliva, kot ima nadzor zastavljen Hrvaška,« poroča Delo.

Britanski hidrografi trdijo, da so pomorsko karto izdelali na podlagi podatkov in zemljevidov treh držav ob Tržaškem zalivu. Meja nadzora ladijske plovbe je vrisana na podlagi hrvaškega VTS-sistema. Dejstvo, da je hidrografski urad Združenega kraljestva najpomembnejši izdelovalec pomorskih kart na svetu, pa očitno ne gane našega zunanjega ministra Karla Erjavca, ki je zadevo takole komentiral: »Kakšne zemljevide izdajo v Veliki Britaniji, nima nobenega pomena. Tudi vi lahko narišete svojo pomorsko karto in svojo mejo. To nima nobene vrednosti.«

Delo še poroča, da so se slovenski ribiči očitno že vdali v usodo, saj se vse manj podajajo na sporno območje. Uprava za pomorstvo pa naj bi se že odzvala in o karti obvestila ministrstvo za zunanje zadeve, češ da gre za očitno kršenje arbitražnega sporazuma. Ministrstvo obljublja ukrepe, Hrvati pa se medtem že veselijo nove pridobitve.