FOTO: Skupaj so demonstrirali slovenski in hrvaški levičarski aktivisti

SEČOVLJE – Nekaj deset aktivistov stranke Levica in hrvaške Delavske fronte (Radnička fronta) se je popoldne zbralo na »nikogaršnji zemlji« pri mejnem prehodu Sečovlje ter demonstriralo proti razpihovanju nacionalizma in prodajanju »nacionalistične megle« okoli vprašanja državne meje. Na mirnem shodu so poudarili tudi vrednote internacionalizma in dialoga.

Prepričani smo, da se bosta naša naroda znala zoperstaviti raznim Tromblonom, Tomašićkam, Janšem in Jorasom.

Piranski zaliv in spori okoli njega so klasičen primer prodajanja nacionalistične megle, zaradi katere naj bi se naroda ukvarjala z neobstoječimi nacionalnimi vprašanji, ne pa z žgočimi problemi gospodarske in socialne politike, so zapisali v skupni izjavi, ki so jo tudi prebrali v treh jezikih istrskega polotoka - hrvaščini, slovenščini in italijanščini.

Pri Piranskem zalivu gre po njihovem prepričanju za območje, kjer večina ljudi z obeh strani meje še nikoli ni bila in jih tudi ne zanima, kje meja pravzaprav poteka.

»Prepričani smo, da se bosta naša naroda znala zoperstaviti nacionalistom z obeh strani, raznim Tromblonom, Tomašićkam, Janšem in Jorasom, in da bosta prepoznala dimno bombo, ki jo politiki z obeh strani mečejo na polje politično-ekonomskih procesov in jih prevajajo v nacionalistične spore,« so še navedli v izjavi.

Aktivisti, pretežno so bili to Hrvati, so razvili tudi številne transparente z gesli, kot »za Istro in svet brez meja« ter »Piranski zaliv ni hrvaški, ni slovenski, ampak skupen«.