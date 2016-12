FOTO: Skalpel v roki, aparat za narkozo pa crknil

Z veliko improvizacije in z opremo, ki so jo prinesli s seboj, so slovenski zdravniki poskrbeli za varno in učinkovito delo v operacijski dvorani. Foto: osebni arhiv

Zadovoljni so, da so lahko naredili nekaj dobrega in uresničili izziv, ki so si ga zadali. Foto: osebni arhiv

KRANJ – Pred kratkim se je iz Afrike vrnila prva slovenska zdravniška odprava, ki je pod okriljem mednarodnega združenja Hernia International v Gambiji opravila 63 operacij kile. Zakaj so se naši zdravniki na drug konec sveta odpravili ravno zaradi operacij kile? »Javnosti je manj znano, da je to najpogostejša operacija v splošni kirurgiji pri nas. V nekaterih državah Afrike in tudi v Aziji je precej takšnih primerov, saj prirojenih kil nihče ne operira. Poleg tega se na takšnih odpravah na operacije kil osredotočamo tudi zato, ker je kirurški poseg relativno lahek, ne potrebuješ veliko opreme, da dosežeš velik učinek,« uvodoma pojasni Jurij Gorjanc, vodja prve slovenske zdravniške odprave, oblikovane pod okriljem združenja Hernia International.



Kirurg, ki zdaj že pet let dela v Bolnišnici usmiljenih bratov v Šentvidu pri Glini, pred tem pa je bil zaposlen v splošni bolnišnici v Slovenj Gradcu, je bil v mednarodne zdravniške odprave vključen že večkrat. Na vsaki so se nabirale nove izkušnje in letos je bil čas, da se v tujino pod okriljem krovnega združenja Hernia International prvič odpravi tudi slovenska. V njej so bili poleg vodje Jurija Gorjanca še kirurg Tomaž Benedik, ki je prav tako zaposlen v omenjeni bolnišnici blizu Celovca. Za anesteziologijo sta skrbeli dve gorenjski zdravnici, Eva Pogačar in Urška Bricelj, asistenta sta bila Selena Benedik in Luka Kovač, slovenski ekipi pa se je povsem po naključju v Gambiji pridružil še nemški anesteziolog Alex Lubke.

