FOTO: Šestnajst let vsak dan trepetal, da bo umrl

KIDRIČEVO – Medtem ko se slovenska elita ukvarja z bogatenjem in poslovnimi uspehi, je veliko ljudi zaradi bolezni potisnjenih povsem na rob naše družbe. Eden njih je Dejan Mlaker iz Kidričevega, ki že 16 let premaguje raka limfnega sistema, strokovno poimenovanega ne-hodgkinov limfom (NHL). Zbolel je še kot najstnik, pri 17 letih, in do danes se mu je bolezen že štirikrat ponovila. Za njim so že presaditev lastnega kostnega mozga, štiri kemoterapije in obsevanja in več operacij.



Že to, da mu je bolezen odvzela otroštvo, je zelo krivično, a žal bolezen ne izbira. Tudi to, da je imel težko mladost, saj sta z bratom od njegovega šestega leta živela samo z mamo, mu gre še nekako z jezika. »Oče je zapustil družino, prav ničesar si nismo mogli privoščiti. Tudi zdrave hrane ne, zato sem verjetno zbolel. Ravno takrat, ko smo se z vrstniki začeli malo osamosvajati, so mi postavili diagnozo in me sprejeli na pediatrično kliniko.«

