FOTO: Se odpravljate na pot? Tu boste čakali debelo uro

GRUŠKOVJE – Pred nami je podaljšan vikend in številni se odpravljajo čez mejo na oddih. Na spodnji povezavi lahko v živo spremljate razmere na cestah, zaenkrat je najdaljša čakalna doba na mejnem prehodu Gruškovje. Osebna vozila naj bi na izstop iz države čakala uro in pol.

Po zadnjih podatkih policije so čakalne dobe na mejnih prehodih Dobovec, Petišovci, Metlika, Starod, Sočerga, Dragonja ter Sečovlje. Tu so čakalne dobe ob 20 minut do slabe ure.