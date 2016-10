FOTO: Sandija pri 18 letih odpisali?

LJUBLJANA – Za 18-letnega Sandija Makovca s Krajnega Brda smo prvič slišali konec januarja letos, ko so se pri njih doma zgodili večkratni in podtaknjeni požari.



Policisti so poročali, da so morali reševalci stanovalca, ki se je nadihal diha, nemudoma prepeljati v UKC Ljubljana. Izkazalo se je, da je bil ta revež – prav Sandi. Tudi z njim se je življenje, kot nam je pripovedoval njegov oče Miran, lepo poigravalo. »Zaradi njega smo v zadnjih dveh letih samo še po bolnicah!« Dotlej je moral Sandi, »vsaj enkrat, če ne dvakrat na dan, v Ljubljano po zdravniško pomoč«! Hudo je bolan, odpovedujejo mu ledvice. »Ena mu dela le še 20-, druga 76-odstotno,« smo še izvedeli. Pridružila se je njegova starejša sestra Marjana: »Za nameček mora brat imeti kateter, saj ne zmore odvajati vode!«



Nekaj dni po požaru so pristojni s prstom, češ da ga je zanetil, kazali tudi na takrat še mladoletnega Sandija. Toda o tem nekoliko pozneje.

Mehur pred eksplozijo

Sandi Makovec je izjemno talentiran fant. Odličnjak, ki je bil tudi na srednji ličarski že dvakrat zapisan v zlato knjigo, se ta hip pripravlja na študij poklicnega igralstva. Če spremljate nadaljevanko Usodno vino, ste ga gotovo že videli. Žal pa njegovo šolanje kar naprej prekinja – ta zahrbtna bolezen.

