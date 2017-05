FOTO: Samoprispevek ni umrl: obnovili vas in cesto

V mestu je skoraj samoumevno, da pride cestno podjetje in položi asfalt ali preplasti ulico. Vmes zamenjajo še cev ali dve. Ljudi v soseski to tako rekoč ne gane, nekateri sploh ne vedo, kaj se dogaja. Na vasi pa je drugače.



»Večkrat moramo kaj urediti kar sami,« nam povedo na Kamenici, vasi v sevniški občini, kjer je 13 družin (skupaj ima vas 40 prebivalcev) stopilo skupaj in v borih dveh letih zbralo dovolj denarja za novo asfaltno prevleko, cevi in čistilno napravo. In to kar s samoprispevkom, ki je s spremembo režima odšel na smetišče zgodovine. A prav primer Kamenice je dokaz, da samoprispevek ni tako neumna pogruntavščina, ampak še danes dobrodošla rešitev za majhne in povezane skupnosti.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«