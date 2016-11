FOTO: Samo še čakajo, da z mostu zgrmijo v Savo

SAVA PRI LITIJI – Stare stvari po navadi vzbujajo lepe spomine, včasih pa tudi strah ali vsaj nelagodje. Nekaj takšnega imajo tudi krajani naselja Sava pri Litiji. Tamkajšnji most čez istoimensko reko, ki povezuje bregova proti Zasavju in Ljubljani, je zaradi let doživel že lepe in slabe čase. Šteje namreč spoštljivih osem desetletij. To pa je obdobje, v katerem se zgodi marsikaj, tudi v majhnem kraju, kot je Sava. Zobu časa ne uide nihče in nič in tudi mostu so se začela opazno poznati leta.



Tako temelji kot tudi most so v slabem stanju. Po mnenju mnogih v tako slabem, da postaja nevaren za uporabo. Celoten je iz lesa. Streha, stebri, ograja, vozišče, le temelji so betonski. Dolg je 99 metrov in 5 metrov širok, konstrukcijo sestavljajo betonski podporniki z dvema stranskima lesenima paličnima nosilcema in lesenim voziščem prek prečnih tramov. Svoje dni je najbrž zadoščal namenu in funkcioniral kot povezava z enega na drugi breg Save, a čas dela svoje, o čemer priča tudi njegova današnja podoba. Vozišče škriplje in se upogiba, na tleh so razpoke in luknje, tako da je ne le priporočljiva, ampak kar nujna počasna vožnja. Občina Litija, v katero spada tudi kraj Sava, je s to problematiko seznanjena in načrtuje naročilo celovitega pregleda mostu, s posebnim poudarkom na statični presoji temeljev.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«