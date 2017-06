FOTO: Salta nad vagonom in skok v bazen

LJUBLJANA – »Ali poznate našo zgodbo z lanskim vlakom?« nas je povprašal Domen Rozman, idejni vodja skupine Dunking Devils, vratolomni akrobati so to, nekakšna nadaljevanka legendarnih Žabcev, ki so počeli v zraku naravnost neverjetne salte, potem pa žogo odločno zabili v koš. »Ne, ne poznamo.« Domen je pogledal malce izpod čela, češ, le kako je to mogoče, saj si je posnetek (ta prikazuje, kako so na potniškem avtovlaku, ki je peljal čez solkanski most, izvajali vragolije ter med vožnjo vneto zabijali žogo skozi obroč) ogledalo kar 60-milijonsko občinstvo! Dunking Devils so ekipa, ki združuje viralnost in dih jemajoče akrobacije. Kadar premikajo meje možnega, tega ne želijo skriti. In ker so vedeli, da se bodo Slovenske železnice predstavile na največji evropski prireditvi s področja logistike v Münchnu, so predlagali še bolj noro izvedbo. Povezali so se s tovornim prometom Slovenskih železnic in ekipo Urban Roof. S skupnimi močmi so sestavili 170 metrov dolg akrobatski vlak s trampolini, skakalnicami za bmx, rusko gugalnico in bazenom s 70 tonami vode!

