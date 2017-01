FOTO: S temi vozili vas bodo lovili po novem

LJUBLJANA – Policija je danes predstavila prvih deset policijskih vozil škoda octavia od 42, ki jih je najela in jih bo po navedbah Roberta Vehovca uporabljala za nadzor prometa in na vseh postajah prometne policije. Sicer pa bo policija skupaj z Darsom v ponedeljek na avtocesti med Trojanami in Blagovico začela izvajati sekcijski nadzor hitrosti, je dejal.

»S statistiko lanskega leta ne moremo biti zadovoljni. Čeprav beležimo manj lahko in hudo telesno poškodovanih, je žal več ljudi v prometnih nesrečah umrlo. 130 ljudi je umrlo, kar je deset več kot leto poprej,« je v izjavi za javnost povedal Vehovec iz sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi. Opozoril je, da je podobna statistika tudi na naših avtocestah, kjer je lani umrlo 23 ljudi oziroma deset več kot predlani, ko jih je 13. »Z ukrepi, ki jih danes predstavljamo, želimo predvsem napovedati, da bo policija na avtocestah v prihodnje bolj aktivna,« je pojasnil in dodal, da je policija že lani začela posodabljati opremo in vozni park.

Svetlobni bloki na strehi

Te aktivnosti nadaljujejo tudi v letošnjem letu in tako so danes predstavili kvoto prvih deset patruljnih vozil, ki so opremljena prav za delo na avtocestah. Vozila so po njegovih besedah nekoliko zmogljivejša in ustrezno vidna ter opremljena s svetlobno opremo. Hkrati so prvič opremljena s svetlobnimi bloki na strehi, ki vsebujejo tudi tablo za izpisovanje obvestil za ustavljanje vozil.

Nadzirali bodo tudi s helikopterjem

Med ukrepi za boljšo varnost cestnega prometa je Vehovec izpostavil ponovno izvajanje nadzora prometa s helikopterjem, s katerim bodo poskusno začeli že februarja, marca pa v polnem obsegu. Ob tem je še napovedal, da bodo skupaj z Darsom že v ponedeljek na avtocesti med Trojanami in Blagovico začeli izvajati sekcijski nadzor hitrosti. »Policija je te aktivnosti začela pred letom in pol, danes je sistem pripravljen za uporabo, pridobili smo vsa potrebna dovoljenja, odpravili nekatere tehnične težave in v ponedeljek začnemo meriti,« je poudaril in pozval voznike, naj spoštujejo omejitve hitrosti tako na območju trojanskih predorov kot na vseh cestah in s tem prispevajo svoj delež k prometni varnosti.