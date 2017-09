FOTO: S pomočjo Novic je našla svojega brata

Za Marino je konec ugibanj in strahov. FOTO: Dejan Javornik

LJUBLJANA, TOLMIN – V najbolj prodajanem in branem slovenskem dnevnem časopisu, tem, ki ga držite v rokah, smo prejšnji ponedeljek objavili ganljivo zgodbo Marine Hvala iz Ljubljane, ki je iskala polbrata Stojana – še nikoli v življenju ga ni videla. Ni vedela, kje živi, bila pa je (napačno) prepričana, da nosi drug priimek kot ona. Za pomoč pri prepoznavi smo objavili dve fotografiji Marininega očeta Alojzija, na eni je na motorju s prvo ženo.

Daleč od Ljubljane, kjer je nastal prispevek, so v lokalu v Tolminu kot vsak dan gostje prebirali Slovenske novice. Natakarica Erika Šorli je vznemirjena povedala, da je slišala pogovor dveh starejših gospa, ki sta takoj prepoznali Alojzija in ženo. »Po krilu so jo prepoznale,« je pozneje povedala Marina.

Erika je poklicala v našo redakcijo in povedala, da ve, za katerega Stojana gre: »Vem, kdo je pogrešani polbrat. Znanec je, poznam ga, in strašno dober človek,« je dejala Erika in nam zaupala telefonsko številko Marininega polbrata.

