FOTO: S penino moški duhovitejši, ženska lepša

PORTOROŽ – Za penine in njihove sladkobno pikaste mehurčke pravijo, da naredijo vsakega moškega duhovitega in vsako žensko še lepšo.



Kje drugje kot v mondenem Portorožu so njim v čast pred dnevi pripravili že peti festival penin. Tekle so v potokih, saj je izbrane mehurčke v očarljivo mondenem ambientu Kristalne dvorane Hotela Kempinski Palace okušalo kar približno 1500 ljubiteljev. Ker je dogodek v parku hotela dodatno obogatil koncert skupine Perpetuum Jazzile, je pritegnil še nekaj tisoč obiskovalcev, nekateri pa so prav tako nazdravljali s peninami. Središče Portoroža je bilo polno in direktor Turističnega združenja Portorož, ki je prireditev pripravilo, mag. Igor Novel po uspešnem turističnem letu ter ob dobro zasedenih hotelih ni skrival zadovoljstva, da festival v Portorož z izbranimi peninami prinaša prestiž in hkrati bogati njegovo zimsko ponudbo.



To je bil pravi raj za navdušence nad peninami. Predstavili so tiste iz Slovenije, Italije, Avstrije in Francije. Kot je povedala Ingrid Mahnič, predsednica Društva vinogradnikov slovenske Istre, ki je prispevalo strokovno pomoč na festivalu, so tokratno pestrost penin še zlasti obogatili avstrijski sekti in francoski šampanjci ter cremanti. Tako se je okušalo najboljše mehurčke iz kleti Movia, P&F Jeruzalem Ormož, Istenič, Vinakoper, Radgonske gorice, Klet Goriška brda, Vina Štoka, Vinarstvo Rebula, Vipava 1894, Vina Sanabor, Vinakras, Vina Gjerkeš, Vinarstvo Bužinel, Tenuta Roletto, Astoria, Sektkellerei Szigeti in Belmont.



Za laskavi naslov najboljše penine se je potegovalo kar 32 vzorcev, s katerimi so tekmovali v treh kategorijah. V kategoriji rdečih je največ navdušenja požel capris refošk iz Kleti Vinakoper, med roseji je slavil rose P&F Jeruzalem Ormož, v kategoriji belih penin pa blanc de blanc 2013 iz avstrijske kleti Sektkellerei Szigeti. Ta je slavil tudi v absolutni konkurenci in postal zmagovalna penina Portorož 2016. S tem se je pridružil častitljivi družbi zmagovalcev iz prejšnjih let: Mihi Isteniču (v letih 2012 in 2013), Miranu Sirku iz kleti Bjana (leta 2014) in Vinarstvu Rebula (2015).



Za dodatno ponudbo so poskrbeli barmani Seaside Bar Solutions iz Portoroža, ki so pripravljali koktajl ščepec Mediterana. Njegova glavna sestavina je bela caprisova penina, ki ji dodajo ščepec piranskega solnega cveta in kanček bazilike ter rožmarina. Peninam ustrezno radoživo vzdušje so na festivalu ustvarjali slovenske vinske kraljice in člani portoroškega društva Rosa Klementina, ki so se med obiskovalci sprehajali v kostumih iz začetka prejšnjega stoletja, ko je bil zgrajen hotel Palace.



Tam je bil seveda dobre volje zaradi izvrstnega dogajanja v Hotelu Kempinski Palace glavni menedžer hotela Thies C. Bruhn. Kot je povedal, so tudi sicer po številu odprtih steklenic šampanjca in penin verjetno prvi v Sloveniji, in dodal: »Naši gostje prihajajo večinoma iz Avstrije in Nemčije. Radi segajo po zvenečih znamkah, ki jih dobro poznajo, pa tudi po slovenskih. Slovenija ima namreč nekaj izjemno dobrih penin. Kar več jih imamo v naši kleti, saj želimo, da nad hotelom plapola slovenska zastava. Gostje si ga v skoraj 70 odstotkih primerov zaželijo kot aperitiv pred dobro večerjo.«