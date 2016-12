FOTO: S kalimerom  vsako leto v Planico

Vozilo je bilo narejeno v Jugoslaviji, v Somborju, vendar ima navijačenih še kar nekaj italijanskih originalnih delov Fiata. V Kragujevcu so namreč vozilo začeli izdelovati po licenčni pogodbi s Fiatom, sprva je imelo vgrajen klasični motor iz fička oziroma zastave 750,« je razložil Jure Kuralt. Ko smo odpihnili prah iz avtomobilske zgodovine nekdanje skupne države, smo videli, da so natančno 20. septembra 1970 začeli v Zavodih Crvena zastava v novi tovarni v Somborju licenčno montažo malega dostavnika 750 T. Snovalci so se odločili, čeprav je bilo vozilo v osnovi res drobno, ponuditi tudi različice minibus, furgon in keson. Zaradi okretnosti je bilo posebno primerno za dostavo v stara mestna središča, pri prvih modelih pa se je pojavila težava, saj je bilo treba biti zaradi visokega težišča zelo pazljiv pri vožnji. Čez pet let so na proizvodno linijo namesto fičkovega motorja 750 S pripeljali nov tip z oznako 100 DF 018 s 30 konji, vozilu so zamenjali tudi ime v zastava 430K.



Prevčev prijatelj



Kalimero Jureta Kuralta je v odlični kondiciji. »Kupil sem ga pred sedmimi leti, ni bil v prav dobrem stanju. No, bil je nevozen. Potem sem obnovo prepustil žal že pokojnemu zaljubljencu v fičke Jaku Beravsu iz Rodin, ki je zamenjal nekaj vitalnih delov, saj je rja že skoraj dosegla zmago. Potem je bilo treba opraviti ličarska dela, spolirali smo ga, barva pa je še originalna. Po dobrem mesecu sem se že zapeljal z njim.«



Kuralt izda, zakaj teh vozil ni več srečati: »Znano je bilo, da so iz nekakovostne pločevine ter izjemno slabo pobarvani. Nekdanji lastniki so mi povedali, da tudi če si kupil novega, je bil čez tri ali štiri leta že popolnoma požrt od rje.« Lastnik starodobnika s štiritaktnim bencinskim motorjem, ki zmore 4600 vrtljajev, je velik ljubitelj smučarskih skokov in osebni prijatelj Petra Prevca ter drugih naših orlov. Vozilo je uredil, kot da bi bilo del voznega parka smučarskih serviserjev: »Moj bratranec Aljoša Branc, serviser naše reprezentance, se je nekajkrat popeljal z menoj, a da bi se odločil za pot v tujino s Kalimerom, seveda ni govora. Mi je pa trener ženske skakalne reprezentance Stane Baloh povedal, da so imeli tako vozilo, ko je še tekmoval, v njihovem klubu Stol Žirovnica in so se peljali z njim in opremo na Poljsko, v Zakopane.«



Peljal že osem možakarjev



Z zelenim Kalimerom se Leščan ne vozi prav veliko. Pravzaprav se pelje z njim le v Planico, na vsakoletni finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, kjer pa ima avtomobilček prav posebno parkirno mesto med servisnimi kabinami. »Lahko ga potisnemo v zelo majhno luknjo med kabinami, saj je ozek, čez najširši del meri le meter in štirideset centimetrov. Tudi druge mere vozila niso prav impozantne za današnji čas. Zastavin dostavnik je dolg tri metre in pol, visok je meter in petinšestdeset centimetrov, medosna razdalja pa je točno 2025 milimetrov. Teža praznega vozila znaša 840 kilogramov. »Iz mladih let se tega tipa vozila dobro spomnim, celo policija ga je imela, vendar nikoli nisem videl, da bi bil kateri zelen. Bili so rumeni, oranžni, beli in modri. Zanimivo, ta je bil morda takšne barve zato, ker je bil v uporabi na letališču Cerklje ob Krki za prevoz pilotov.« Vozilo se odlično odziva, drži se ceste, in kanglica, kot Jure imenuje avtomobilček, se je povzpela tudi na prelaz Taueren. »Po navadi se peljem sam, vendar se je enkrat zgodilo, da nas je bilo osem poštenih moških, šli smo na fantovščino.« Ko so v vozilo vkrcali še ženina, so komaj zmogli niti ne tako strm breg na Brezjah. »Imam ga doma v garaži, in verjemite, od vseh avtomobilov, ki jih imamo pri nas, je edini, ki ima streho nad glavo. Pazim nanj, saj je dragocen spomin na preteklost. Tudi moj prvi avtomobil, ki sem si ga kupil, je bila zastava, in to čisto prava stoenka!«