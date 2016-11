FOTO: Roka je gnila: smrdelo je po »crknjenih živalih«

LJUBLJANA – Zgodba Francija Mehleta iz Ljubljane, ki je, kot trdi v tožbi proti UKC Ljubljana, več tednov trpel neznosne bolečine, zaradi smradu po »crknjenih živalih«, ki se je vil izpod mavca na roki, pa ob njegovi odstranitvi ugotovil, da mu je roka začela gniti, že deset let čaka na končno odločitev sodišča. Prepričan je namreč, da mu zaradi nestrokovnega zdravljenja pripada 52.000 evrov odškodnine. Pravi, da je od namestitve mavca po zlomu roke 3. decembra 2006 večkrat obiskal zdravnike in jim začel tožiti o bolečinah in smradu izpod mavca. »Smrad je puhtel pri vratu. Kakor koli sem se nagnil, je zasmrdelo,« je opisal na sodišču. Mavca mu, ker je imel komplicirani zlom, niso hoteli odstraniti, ampak so ga samo obnovili. Najhuje je bilo med 19. decembrom tistega leta in 24. januarjem 2007, ko je ob smradu bolečina že počasi pojenjala. »Bolelo je pod komolcem in bolečina se je širila po roki navzdol,« je opisal ter dodal, da je to ves čas govoril tudi zdravniku Ivanu Štrausu, ki ga je pregledal 3. in 24. januarja ter 7. februarja 2007.

