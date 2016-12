FOTO: Remus, Don Schoko, Color me red in Faraon so okrepili policijo

LJUBLJANA - Policijske konjeniške vrste so po več kot dveh letih in pol okrepili štirje novi konji. Postaja konjeniške policije Ljubljana je prejšnji teden dobila tri nove konje: konja z imenom Remus, ki je šlezijske toplokrvne pasme, konja z imenom Don Schoko, ki je češke toplokrvne pasme in konja z imenom Color me red, ki je hrvaške toplokrvne pasme. Četrti konj, Faraon, ki je slovenske toplokrvne pasme, pa je na policijski postaji vodnikov službenih psov in konjenikov v Mariboru. Na Postaji konjeniške policije Ljubljana je sedaj v čredi skupno 14 konj, od tega 6 lipicancev. Dva najstarejša konja v čredi sta stara že 19 let, povprečna starost črede pa je 9 let in pol. Policijska postaja vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor ima sedaj v čredi 8 konjev, od tega dva lipicanca. Povprečna starost črede je 11 let.

Še več pridobitev

Policiste je v letošnjem letu razveselil tudi nakup dveh novih terenskih vozil s prikolicama za prevoz konj ter nakup novih 12 kvalitetnih sedel, katerih novost je barva podsedelnic, ki je fluorescentno rumena. Prav tako so pridobitev nove jahalne čelade in naglavne svetilke, saj sta vidnost in varnost policistov na prvem mestu.