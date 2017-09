FOTO: Rednim plačnikom odklopili elektriko

RIMSKE TOPLICE – Osemnajstega avgusta je podjetje za distribucijo električne energije Elektro Celje, d. d., izklopilo elektriko družini Rupnik. A ne zato, ker ne bi redno plačevali; za sleherni mesec, odkar živijo v najemniški hiši na Globokem, od leta 2013 do zadnje prejete položnice v juniju 2017, so svojo obveznost do elektropogodbenika izpolnjevali vestno, kot so nam dokazali. Zataknilo se je pri plačilu poračuna porabe za štiri, tri in dve leti nazaj, ki jim jo je distributer zaračunal 21. aprila 2017, odvetnik pa jim je pojasnil, da je zaračunavanje za toliko let nazaj nezakonito. Poračun porabe za leto 2016 ni sporen, preostala tri leta, 2013–2015, pa bi po 355. členu obligacijskega zakona že zastarala. Slednji navaja enoletni zastaralni rok, v prvi alineji je določeno, da v ta rok spadajo terjatve za dobavljeno električno in toplotno energijo, plin, vodo, dimnikarske storitve in vzdrževanje snage, če je bila dobava oziroma storitev izvršena za gospodinjske potrebe.

Sporni poračun

Za 44-letnega Marjana Rupnika, njegovo partnerico, 14-letno hčerko in 19-letnega sina bi bil dan kot preostali, če ne bi poštar prinesel položnice za 1865,05 evra, v katerem je zajet poračun porabe električne energije za leta 2013, 2014, 2015 in 2016.

