FOTO: Rdeča tiralica: to so iskani Slovenci

LJUBLJANA – Na spletni strani policije objavljajo podatke o pogrešanih. Najdemo pa tudi iskane ljudi. Na tem seznamu so kar 203 osebe, ki so ali pa bi utegnile biti povezane s kakšnim kaznivim dejanjem.

Tisti, ki uživate v filmih, ste verjetno že kdaj naleteli tudi na omembo organizacije Interpol. Ta združuje policije 190 držav, v njihovih podatkovnih zbirkah pa so tudi Slovenci. Pogrešani in iskani. Če se omejimo na iskane, torej tiste, ki jih na seznamu označijo z rdečo tiralico, jih v zbirki najdemo pet.

Preden jih naštejemo, naj izpostavimo, da so osebe na Interpolovem seznamu lahko iskane zaradi obtožb in sojenja ali obsodbe in prestajanja kazni. Ker ne navajajo, kateri so bili obsojeni in kateri so šele obtoženi nekega dejanja, bomo za vse uporabljali domnevo nedolžnosti.



Joža Šmit. Danes je star 56 let, nazadnje znano prebivališče je v Kranju. Kot je razvidno iz objave na Interpolu, ga iščejo zaradi domnevnega spolnega napada na otroka in/ali spolnega nasilja (angl. sexual assault on a child, sexual violence). Zahtevo je podala Slovenija.



Bojan Pungaršek. 58-letnik, rojen v Celju, je obtožen zlorabe položaja ali oblasti (angl. abuse of office or offical authority). Njegovo prijetje je zahtevala Bosna in Hercegovina.



Shqipron Hoxhaj. Dopolnil je 28 let, ima slovensko državljanstvo, Slovenija ga išče zaradi domnevne nelegalne proizvodnje in prodaje narkotikov, prepovedanih snovi v športu in podobnega (angl. Unlawful Manufacture and Trade of Narcotic Drugs, Illicit Substances in Sport and Precursors to Manufacture Narcotic Drugs).



Faredin Lokmani. 46-letnika iščejo zaradi domnevnega tihotapljenja ljudi (angl. trafficking in human beings). Zahtevo je podala Slovenija.



Damir Ristić. Iskanje 32-letnika, ki se je rodil v Mariboru, je zahtevala Slovaška zaradi domnevne nelegalne proizvodnje drog in njihovega posedovanja (angl. illegal production and drug possession).