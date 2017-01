FOTO: Razmere na pločnikih so katastrofalne

LJUBLJANA – Vremenske razmere še vedno ne dopuščajo povsem varnega prometa, saj so ponekod še plasti ledu, ki ga ovirajo. V petek smo se sprehodili po ljubljanskih ulicah in opazili, da je večina pločnikov poledenela. Ljudje so imeli težave s hojo, saj jim je drselo na vsakem koraku.

Zakaj je nevarno?

Plasti ledu na pločniku ovirajo varno gibanje pešcev.

Obstaja zelo velika nevarnost zdrsa.

Zaradi poledenelih pločnikov morajo pešci hoditi po kolesarskih stezah, kar predstavlja nevarnost tako za kolesarje kot tudi pešce.

Očiščeni so le deli pločnikov, zato se morajo pešci izogibati drug drugega.

