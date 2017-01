FOTO: Razkrivamo, kateri opečenci vsebujejo alkohol

LJUBLJANA – Vsi tisti, ki niste pozorni pri prebiranju deklaracij, boste gotovo presenečeni, ko boste prebrali, da niso vsi opečenci primerni za otroke. Nekateri izmed proizvajalcev namreč pri obdelavi uporabljajo etanol, zato se lahko zgodi, da opečenec vsebuje tudi alkohol.

Niso vsi primerni za otroke!

Pri eni izmed skupin na facebooku se je pojavila fotografija deklaracije opečencev, kjer je zapisano, da lahko izdelek vsebuje tudi do 2 odstotka alkohola in zato ni primeren za otroke. V enem izmed večjih hipermarketov v Ljubljani smo preverili, kaj piše na deklaracijah drugih proizvajalcev in ugotovili, da ne gre za izjemo, temveč skoraj za pravilo. Na eni je zapisano celo, da osebam občutljivim za alkohol priporočajo, da izdelek zaužijejo 20 minut po odprtju embalaže. Če izdelek zaužijejo otroci, pa mora biti ta obvezno predhodno segret.

Žito pojasnjuje …

A ni nujno, da vsi opečenci vsebujejo alkohol. V Žitu so nam pojasnili, da njihovi izdelki niso obdelani na tak način, enako pa velja tudi za izdelke za vse trgovske blagovne znamke opečenca, ki jih proizvajajo v Žitu.

»Pri izbiri tehnologije se nismo odločili za ta postopek, zaradi neprijetnega dodatnega vonja in zaradi tega, ker je naš opečenec pripravljen brez uporabe konzervansov in tako primeren tudi za otroke. Izbrali smo sicer zahtevno tehnologijo pasterizacije končnega zavitka in višjega nivoja higiene po fazi peke. Za to, da so Žitovi opečenci tudi po daljšem roku mehki in sveži, je torej zaslužen poseben tehnološki postopek, ki temelji na strokovnem znanju in na dolgoletnih izkušnjah,« je v odgovoru na naša vprašanja zapisala Nina Rus Turuk, tiskovna predstavnica Žita.

Dodali so še, da so njihovi opečenci, proizvedeni za slovenski trg, že drugo leto pripravljeni izključno iz slovenske pšenice.

