FOTO: Razkrito, od kod je prvi letošnji loto milijonar

ŠALOVCI – Neredki so trdili, da se je občina Šalovci, ki v šestih vaseh premore le slabih 1500 prebivalcev, v minulih letih še posebno uspešno razvijala. Morebiti je to res, a se ji zdaj maščuje preveliko zadolževanje v preteklosti. Tako se je premoženje občine v letih 2015 in 2016 pogosto znašlo na Okrajnem sodišču v Murski Soboti, kjer so izvajali dražbe nepremičnin in tudi premičnega premoženja, rubežniki pa so na dražbo dali tudi računalnike, tiskalnike in pisarniško opremo, slike s sten. Večinoma je šlo za izvršilne zadeve upnikov NLB Leasing in NLB d. d., katerima je občina Šalovci dolgovala dobrih 800.000 evrov ter še pripadajoče obresti. Konec leta 2015 je dolg znašal približno 850 evrov na prebivalca, kar jo je uvrščalo med najbolj zadolžene v državi.

