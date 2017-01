FOTO: Ravnatelju, ki je tudi politik, prerezali gume: prepričan je, da zaradi beguncev

MARIBOR – Za zdaj neznani storilci so ravnatelju mariborske Osnovne šole Martina Konšaka Damirju Orehovcu te dni prerezali gume na dveh avtomobilih, ob tem pa so se v okolici omenjene šole na več mestih znašli žaljivi plakati na njegov račun. Dogodke je prijavil policiji, domneva pa, da so povezani s tem, da so na šolo sprejeli štiri alžirske begunce.

»Družina se je naselila v našem okolišu in po zakonodaji moramo otroke sprejeti v šolo, kar se mi zdi tudi normalno. Očitno nekaterim to ni všeč, zato so se na neokusen način spravili name in v okolici šole nalepili žaljive plakate in poškodovali dva avtomobila,« je pojasnil Orehovec, ki ne želi ugibati, kdo bi lahko stal za temi dejanji, saj da je to stvar policije.

Orehovec je sicer tudi mestni svetnik SMC, stranka pa mu je danes že stopila ob stran ter na twitterju zapisala, da so zgroženi nad napadom na ravnatelja. Kot so ob tem zapisali, imajo vsi otroci družin z mednarodno zaščito pravico do šolanja v Sloveniji, zato je napad na ravnatelja nezakonit, popolnoma nesprejemljiv in ga najodločneje obsojajo.

Zgroženi smo nad napadom na ravnatelja MB OŠ. Otroci družin z mednarodno zaščito imajo pravico do šolanja v RS #begunci pic.twitter.com/R0MKj892FG — Stranka SMC (@StrankaSMC) January 17, 2017

»Zgroženi smo, da lahko nekdo tako ravna, ko gre za osnovnošolske otroke družine, ki je v Sloveniji dobila zatočišče,« so še zapisali v največji vladni stranki.

Vsekakor sedanje stanje v Mariboru, ko nekateri mediji javno izpostavljajo celo naslove zasebnih bivališč, kjer živijo begunci, ki jim je Slovenija priznala mednarodno zaščito, tudi po besedah Orehovca ni dobro. Mariborska občina je nedavno v zvezi s tem od notranjega ministrstva terjala pojasnila o tem, zakaj o takšnih naselitvah niso bili obveščeni.

Na ministrstvu odgovarjajo, da ustava kot najvišji pravni akt določa, da ima vsakdo pravico, da se prosto giblje in si prosto izbira prebivališče, to pa velja tudi za osebe s priznano mednarodno zaščito, saj so v svojih pravicah popolnoma izenačene z vsemi slovenskimi državljani, z izjemo volilne pravice.

Težke besede

Orehovca so se te dni lotili tudi nekateri nasprotniki naseljevanja beguncev. Društvo Hervardi, ki ga vodi Andrej Šiško, je na svoji spletni strani zapisalo, da ravnatelj v Mariboru izvaja »genocid« po naročilu »kolovodje izdajalcev slovenskega naroda Friderika Cerarja«. Med drugim je omenjeno društvo zmotilo, da ravnatelj ni nikogar obvestil o novih sošolcih učencev OŠ Martina Konšaka – otrocih migrantov. Zahtevali so odstop in razrešitev ravnatelja in takojšnjo zaustavitev »načrtnega priseljevanja migrantov v Maribor«.

»Odgovorni za načrtno zaostrovanje razmer v mestu Maribor morajo odgovarjati takoj, še preden pride do nekontroliranega izbruha nezadovoljstva Mariborčanov,« je še zapisano v sporočilu na spletni strani društva, pod katerim je podpisan Šiško, eden od nekdanjih vodij navijaške skupine Viole in županski kandidat, ki so ga zaradi poskusa umora z enega od predvolilnih soočenj leta 2008 odpeljali na prestajanje zaporne kazni.