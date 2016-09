FOTO: Rajši kot na pogreb kolega na žur v Srbijo

LJUBLJANA – V torek se je na koprskem delovnem sodišču začela glavna obravnava glede izredne odpovedi delodajalca Mihi Sakaču, ki je po naših informacijah eden od petih policistov (po navedbah Sindikata policistov Slovenije je šlo za šest mož postave), ki so zaradi dogovarjanja prek facebooka o prometni kontroli ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja predlanskega novembra dobili odpoved. Sakač je tožnik, ki naj bi v dopisovalski akciji zapisal, da je dobil številko policista iz nočne patrulje: »Poklicat ga moram ob 19h ko nastopi službo… Pa da vidim če bo za akcijo?!« A največ pozornosti medijev, pa tudi policistov, bo usmerjene na datum, ko bo za taisto zadevo v sodno dvorano vkorakal Zoran Petrovič, ki ni več policist, je pa še vedno predsednik Sindikata policistov Slovenije (SPS).

Petrovič se je po katastrofalnih posledicah razkritja o dogovarjanju policistov za kontrolo ministra tako rekoč umaknil iz javnosti. Ni se prikazal niti na pogrebu umorjenega policista Iva Žnidarčiča; a razlog za to je bil povsem drugačen, saj se je Petroviču in predstavnikom SPS mudilo v srbski Zlatibor, kjer je potekala Policijada s približno 740 udeleženci, policisti iz vse Srbije. Podpisali so protokol o sodelovanju, Petrovič je malo govoril policistom, malo njihovim medijem, prejel je priznanje, predsednik sindikata srbske policije Lazar Ranitović pa je ob obisku žgolel: »Sindikalizem v sekretariatu za notranje zadeve je mlad, vedno so dobrodošli nasveti drugih, lahko se kaj naučimo od njih.« Recimo to, da se bolj kot na pogreb kolega mudi na sindikalne igre, pa četudi v tujini.

Dogovorjen postopek »jebanja«



