FOTO: Raje kot vago za 50 € kupijo 160-krat dražjo

LJUBLJANA – Med raziskovanjem slovenske zdravstvene katastrofe smo nedavno poročali o obvezni, z zakonom predpisani uporabi medicinskih tehtnic v vseh zdravstvenih ustanovah, čeprav bi za tehtanje odraslih po zagotovilih stroke lahko uporabljali navadne tehtnice, ki so tudi do 40-krat cenejše. Izračunali smo, da bi samo v zdravstvenih domovih z uporabo navadnih za 15 evrov privarčevali slabe tri milijone! Kot so nam zagotavljali v zdravstvenih domovih, kupujejo medicinske za najmanj 600, tudi 750 evrov. Menda ceneje ne gre, so nam zagotavljali.



A to še zdaleč ni res! Že med brskanjem po svetovnem spletu postane več kot očitno, da kar nekaj dobaviteljev v Sloveniji ponuja tehtnice po precej nižji ceni, od 370 evrov naprej. A zakaj potem javni zdravstveni zavodi kupujejo dražje medicinske tehtnice, če imajo na voljo cenejše? Odkrili smo povsem preprost, a nedoumljiv odgovor. Nizka cena v našem javnem zdravstvu pomeni manj zaslužka za tako imenovane pijavke, ki javnim zavodom naročajo in dobavljajo medicinsko opremo. Tudi tehtnice.



Da je to žalostno dejstvo zelo resnično, nam potrdi eden od manjših dobaviteljev. Ne želi se izpostavljati, saj bi si nakopal še več problemov, njegovo ime hranimo v uredništvu. »V Sloveniji z nizko ceno sploh ne pridemo zraven, saj so si ta teren že zdavnaj razdelili lobiji. Prek njih se sploh ne da! Naše podjetje z nizkimi cenami ne pride nikamor, posli bi nam uspeli le, če bi postavili višje cene, da bi od njih imeli še pristojni za naročanje, ki spretno izrabljajo sistem podkupovanja. Gre za lep primer, kako se pri nas meče stran denar.«

