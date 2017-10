FOTO: Raje imajo mašine kot umetnine

Slovenskemu predsedniku republike rezidenca ne pripada. Zato bo tista ali tisti, ki bo izvoljen, moral še naprej živeti tako, kot si je postlal. Zanimivo, vsi dozdajšnji predsedniki republike, čeprav noben ni bil rojen v Ljubljani, so živeli v prestolnici, Milan Kučan in Janez Drnovšek v predelu Murgle, na obrobju katerih živi tudi Borut Pahor, Danilo Türk pa v bližini železniške postaje.

Zato smo kandidate vprašali po premičninah in nepremičninah, katerih lastniki so. Zanimalo nas je tudi, ali kupujejo predvsem avtomobile ali investirajo tudi v umetnine. Dva od devetih kandidatov, koprski župan Boris Popovič in upokojenka Angelca Likovič, teh podatkov nista pripravljena deliti z volivci in na prošnjo po posredovanju podatkov nista odgovorila.

V tabeli smo zbrali podatke o vozilih in nepremičninah v lasti kandidatov ter njihovi izobrazbi in poklicnem statusu, navedenem na spletni strani državne volilne komisije. Podrobne podatke, ki so jih posredovali kandidati, objavljamo po vrstnem redu, kot bodo v nedeljo, 22. oktobra, navedeni na glasovnicah.

CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.

Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.