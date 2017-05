FOTO: Radar, avtocesta in napaka: bodo prehitri sploh dobili kazen?

LJUBLJANA – Bralec Darko nas je opozoril na nenavadno in nemara celo nevarno postavljeno prometno signalizacijo pred delovno zaporo na primorski avtocesti pri Vrhniki v smeri proti Ljubljani. »Hitrost je omejena na 80 km/h, a znak je postavljen ob izvozu iz avtoceste ne pa ob voznem pasu,« je zapisal bralec in dodal, da je bil pred delovno zaporo postavljen tudi radar, ki je lovil prehitre voznike.

Napako odkrili tudi policisti

Ali je takšna omejitev sploh regularna in veljavna, saj dejansko table ob voznem pasu ni bilo, smo preverili tudi na policiji, kjer so nam pojasnili, da so policisti prometne policije Ljubljana opravili pregled trase, kjer se izvajajo dela na cesti in ugotovili, da je bila prometna signalizacija na tem odseku postavljena pravilno in v skladu s predpisi, če se voznik pripelje iz smeri Logatca proti Ljubljani.

»Dejansko pa ni postavljenega prometnega znaka za omejitev hitrosti za voznike, ki se na avtocesto vključijo na priključku Vrhnika za smer proti Ljubljani. Če se torej voznik vključi na avtocesto na priključku Vrhnika, ni takoj seznanjen z omejitvijo na 80 km/h, temveč šele po priližno stotih metrih vožnje na delu zapore,« je v odgovoru pojasnila Nataša Pučko s PU Ljubljana in dodala, da so o svojih ugotovitvah obvestili tudi Dars.

Policija nima nič pri tem

Na PU Ljubljana so še pojasnili, da radar ni bil postavljen s strani policije in dodala, da so ga tako kot prometno signalizacijo postavili na službi za upravljanje z avtocestami. Vprašanja smo poslali tudi na Dars, a njihovih odgovorov še nismo prejeli.

O tem so poročali tudi kolegi na siol.net, kjer so opazili, da je bil radar v nedeljo pozno popoldne umaknjen. Ali so meritve regularne in ali se bodo vozniki, ki jih je radar ujel lahko zaradi nejasne prometne signalizacije, lahko pritožil, so nam na PU Ljubljana odgovorili, da ima na splošno vsak pri prekrškovnem postopku‎ možnost vložitve pravnega sredstva. V točno tem primeru, pa so nas napotili na na pristojno službo DARS,ki je radar tudi postavila.