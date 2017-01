FOTO: Ptičja gripa tudi v Pomurju?

LENDAVA – Danes, v petek, ob 10.29 uri so v reki Ledava v Lendavi mimoidoči opazili poginulo čapljo. Gasilci PGD Lendava so s čolnom odpeljali dežurnega delavca Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki je čapljo pobral in odnesel na nadaljnjo analizo.

Ali je poginula ptica morda okužena s virusom ptičje gripe, bo analiza pokazala v naslednjih dneh. Mimogrede so doslej v Pomurju odkrili nekaj poginulih ptic, a menda nobena ni bila okužena s ptičjo gripo.