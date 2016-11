FOTO: Prste prinesel v vrečki, prišili so mu jih nazaj!

MARIBOR – »Meni bi bilo najlažje reči, da se prstov ne da prišiti. Porabil bi pol ure za oblikovanje krnov in pacienta odpravil. To je najkrajša pot, a bi bila škoda nepopravljiva,« je zgodbo s srečnim koncem začel mariborski plastični kirurg, asist. mag. Miran Križančič, dr. med. Pred domala natančno mesecem dni so na urgentni blok mariborskega kliničnega centra sprejeli 43-letnega K. Dž., ki mu je krožna žaga odrezala tri prste desne roke – palec, kazalec in sredinec. »Težave pri poškodbah z žago nastanejo, ker cefra tkiva, ki so bolj poškodovana, kot če bi bile poškodbe narejene z nožem ali sekiro. Če je tehnično izvedljivo, če ni preveč raztrganin, če je splošno zdravstveno stanje pacienta dobro, se lotimo replantacije prstov. To je zahteven postopek, pri katerem se najprej fiksira kosti, zašije kite, potem živce in na koncu še žile,« je zapleten postopek, ki se v glavnem izvaja pod mikroskopom, pojasnil Miran Križančič.

