FOTO: Propad tožilke v zadevi Patria: odvetnik oproščen

LJUBLJANA – Od velikega poka pred državnozborskimi volitvami 2014, afere Patria, ni ostalo skoraj nič. Višje sodišče je namreč celo Francija Matoza, odvetnika nekdanjega premiera in prvaka opozicijske stranke SDS Janeza Janše oprostilo obtožb, da je na novinarski konferenci škodoval časti in dobremu imenu takratne tožilke Branke Zobec Hrastar. Ta je sicer še pred začetkom sojenja, ko bi morala dopolniti obtožni predlog, pustila tožilsko službo in odšla med odvetnike.

Višji sodniki Igor Mokorel, Maja Baškovič in Mitja Kozamernik so zapisali, da je »pritožba tožilke neutemeljena, pritožba obtoženega Matoza pa utemeljena«. Sodbo višjega sodišča v celoti objavljamo v galeriji.

Spomnimo, da je lani poleti ustavno sodišče razveljavilo že obsodilno tožbo zoper Janšo.