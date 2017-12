FOTO: Prodali so le štiri prestižne ročne ure

MARIBOR – Tik pred božičnimi prazniki je Finančni urad (FU) Maribor, v svojih prostorih na Tržaški cesti pripravil javno dražbo 13 prestižnih ročnih ur. Gre za ure, ki so jih mobilne enote Fursa zasegle tujcu, ki jih je skušal tihotapiti v svojem vozilu. Izklicne cene so se gibale od 1500 do 18.000 evrov (brez DDV), izkupiček pa je prihodek državnega proračuna. Oceno zaseženih ur višjega kakovostnega in cenovnega razreda je opravilo podjetje Malalan, ki je potrdilo njihovo pristnost, brezhibno delovanje in ohranjenost. Pred začetkom javne dražbe so morali zainteresirani ponudniki vplačati varščino ali predložiti ustrezen instrument zavarovanja plačila varščine, ki predstavlja 10 odstotkov izklicne cene vsake posamezne ure.

Po končani državi pa so ugotovili, da je izkupiček dražbe prestižnih ur presegel 38.500 evrov. Na dražbi po načelu videno-kupljeno je sodelovalo šest dražiteljev, izmed ponujenih 13 ročnih ur v skupni vrednosti 99.500 evrov (brez carine in DDV), pa so bile prodane štiri ure v skupni vrednosti nekaj več kot 38.500 evrov. Prodane so bile ure: pod zaporedno številko 1: Rolex, model: Daytona, za 14.762,98 evra (z dajatvami); pod zaporedno številko 9: Rolex, model: DAY-DATE, za 9.638,98 evra (z dajatvami); pod zaporedno številko 10: Audemars Piguet, model: Royal OAK, za 6.100,98 evra (z dajatvami) ter pod zaporedno številko 11: Audemars Piguet, model: Edvard Piguet, za 6.710,98 evra (z dajatvami). Poleg tega eden od dražiteljev, ki je vplačal varščino 1300 evrov, ni ponudil niti izklicne cene, zato bo varščina prav tako prihodek proračuna. Najboljši ponudniki so lahko kupljene ure prevzeli takoj po plačilu kupnine. Od dosežene prodajne cene bo moral vsakdo plačati tudi carino 80 centov (0,80 evra) na kos in 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Za neprodanih devet ur bo predvidoma v januarju 2018 organizirana druga javna dražba, cena pa ustrezno znižana, kot pravi direktor mariborskega urada Marjan Špilar, pa pri Fursu pričakujejo, da bodo takrat razprodane vse ponujene ure.