FOTO: Privoščil si je stanovanje ob bajerju in rdečega porscheja

LJUBLJANA – Slabih 200.000 evrov si je pred že precej oddaljenimi 16 leti s pomočjo gramoza in cementa nagrabil Jurij Trček. To je tisti 51-letni Zgornegameljčan, ki so mu policisti nadeli lisice 20. oktobra lani v hotelski sobi sredi vietnamskega letovišča Phu Hai. Pri nas so ga že nestrpno pričakovali v zaporu na Dobu zaradi prestajanja dve leti in devet mesecev dolge zaporne kazni, ki si jo je pridelal zaradi poslovne goljufije. To pa ni bil njegov edini greh. Po prihodu v domovino ga je na ljubljanskem okrožnem sodišču zaradi druge poslovne goljufije čakalo novo sojenje, to se je včeraj tudi končalo. Če bo sodba, s katero je bil obsojen na dve leti in deset mesecev, postala pravnomočna, bo moral plačati tudi 190.519,60 evra, za kolikor je oškodoval domžalsko družbo Mita, d. o. o. (ta je od junija lani v stečaju).

