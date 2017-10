FOTO: Priprave na jedrsko vojno ali nesrečo?

LJUBLJANA – Po jedrski katastrofi v Fukušimi na Japonskem se je človeštvo znova začelo zavedati nuklearne nevarnosti, ki je od konca hladne vojne potonila nekam na dno naših skrbi. »Verjetnost, da bi se med obratovanjem Nuklearne elektrarne Krško zgodila jedrska nesreča z radiološkimi vplivi na okolje, je zelo majhna,« so po japonski nesreči ugibali na obrambnem ministrstvu oziroma Upravi RS za zaščito in reševanje, ko so izdali zloženko o tabletah kalijevega jodida.

Te tablete so odgovor na nevarnost radioaktivnega joda, ki se sprosti ob jedrski ali radiološki nesreči in zatem nabira v žlezi ščitnici ter povečuje možnost raka; zaužitje tablet zapolni žlezo ščitnico z neradioaktivnim jodom, radioaktivni pa se nato izloči iz telesa. »Zaščita s kalijevim jodidom je zelo pomembna predvsem pri otrocih,« so ondan opozarjali državni organi, a poudarili še, da bi bili ob jedrski ali radiološki nesreči v ozračju še drugi radioaktivni elementi in bi bila potrebna dodatna zaščita.

