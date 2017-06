FOTO: Pri osmih še ne hodi,  po upanje v Ameriko

Ob svoji postelji samostojno stoji. In že to je zanj velik napredek. Foto: Osebni arhiv

SLOVENJ GRADEC – Osemletni Jaka Šurc ima težjo obliko cerebralne paralize, saj je bil rojen v 30. tednu nosečnosti in je bil nedonošenček. Dobil je poškodbe možganov in ima hude težave v razvoju. Še zdaj zato ne hodi samostojno. »Nekaj korakov sicer naredi, a le ob opori ali ustreznih pripomočkih. Težave ima tudi na področju fine motorike in koncentracije. A kljub vsem telesnim hibam mu je življenje podarilo bistrost in zdrav um, kar je njegov potencial, da bo nekoč morda vendarle samostojen,« upa njegova mamica Katja Zbičajnik. Kot vse mamice otrok s posebnimi potrebami se tudi ona ubada z ogromnimi stroški, ki so povezani s terapijami. K sreči ji pomagajo številni prijatelji, ki so se tudi domislili, da bi na dobrodelnem koncertu zbrali nekaj prepotrebnega denarja za samoplačniške terapije.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«