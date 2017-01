FOTO: Previdno! Globe, težke 200 evrov, lepijo na parkirane avtomobile

RAVNE NA KOROŠKEM – Voznike v večjem delu Slovenije minule dni pričakajo zamrznjena vetrobranska stekla in jutranja rekreacija je za vse, ki morajo na pot z avtomobilom, neizbežna. Tako je bilo pred kratkim tudi na Ravnah na Koroškem, kjer je občanka pred Osnovno šolo Prežihovega Voranca dobila prijazno državno novoletno darilo – 200 evrov globe zaradi slabo očiščenega vetrobranskega stekla.



Popolnoma upravičeno, bi lahko rekli, saj je vendar vožnja z neočiščenim steklom zelo nevarna in lahko povzroči hude tragedije. Sploh pred šolo, kjer bi lahko povozila kakšnega otroka. Spomnimo se tudi prometne nesreče v Planici, kjer je voznik prav zaradi neočiščenega vetrobranskega stekla skoraj do smrti povozil smučarskega skakalca Ernesta Prišliča. A prejemnica globe je prepričana, da se ji je zgodila huda krivica, češ da je steklo očistila, saj drugače vendar ne bi niti zmogla pripeljati otroka do šole. Po njenem mnenju je bila ocena policista zelo subjektivna, njegov ukrep pa preoster.

