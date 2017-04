FOTO: Preverite, katere prevare prežijo na vas na facebooku

LJUBLJANA – Vas je kdaj zamikalo, da bi preko facebooka kupili kakšen predmet znane blagovne znamke po sanjski ceni? Če se vam je to zgodilo ste verjetno ugotovili, da večinoma ni vse zlato, kar se sveti. Na spletna stran Varni na internetu so po neprijetnih izkušnjah nekaterih potrošnikov zapisali nekaj dejstev, ki jih morate poznati, preden se lotite tovrstnih spletnih nakupov.

Facebook trgovina ni prava trgovina

Čeprav se takšne strani oglašujejo kot spletne trgovine, s fotografijami artiklov in izredno nizkimi cenami, temu navadno ni tako. »To niso spletne trgovine, ne gre za registrirana podjetja, ki bi se ukvarjala s prodajo. To pomeni, da lahko kdorkoli, kadarkoli ustvari Facebook stran, brez kakršnihkoli podatkov, kdo dejansko stoji za to 'trgovino'.« opozarja avtor članka. Navadno gre za prodajalce, ki na črno prodajajo ponaredke priljubljenih artiklov, v zadnjih časih so to vse pogosteje trenirke in superge. Z lastniki takšnih 'trgovin' se potencialni kupci dogovarjajo preko inboxa, plačilo pa navadno poteka po prevzetju blaga.

Za konec pa še nasvet, ki ga velja upoštevati v vsakem primeru: »Preden opravite nakup na spletu, se vedno pozanimajte, kdo stoji za spletno trgovino ter kakšni so postopki v primeru reklamacije. Če ti podatki niso jasno razvidni, boste lahko imeli v primeru nezadovoljstva z nakupom precej težav.«

V primeru težav ste brezmočni

Pri takšnem nakupovanju pa nastopi velika težava: niso zavezani k spoštovanju potrošniške zakonodaje. To pomeni, da po nakupu »kupec ne more odstopiti od pogodbe, zahtevati vračila kupnine ali zamenjati blaga«. »Če vam izdelek ne ustreza, ga ne morete zamenjati, zahtevati vračila denarja, skratka ste brez možnosti pritožb!«. Le od prodajalca je odvisno, ali bo vaše pritožbe poslušal, ne morete pa se pritožiti na Tržni inšpektorat ali drugo potrošniško institucijo.

Ponaredki so lahko tudi nevarni

Seveda med takšne izdelke spadajo večinoma zdravila in medicinski pripomočki, vendar lahko tudi ponarejena oblačila, obutev in drugi modni dodatki škodijo zdravju kupcev. »Predvsem pa se uporabniki ne zavedajo, da ponudniki izdelkov preko spleta, ki niso pod nadzorom uradnih organov države, ne prevzemajo nobene odgovornosti za škodo, ki jo njihovi izdelki povzročijo.« opozarjajo in dodajajo, da je vedno dobro preveriti sestavine izdelkov, ki jih nanašate na kožo ali oblek ki jih nosite.