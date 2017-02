FOTO: Prepovedana pijača spet v gostilnah

BELTINCI – Poleg domačega jabolčnika je bila šmarnica nekoč najpogostejša pijača na kmetijah, kjer ni bilo toliko sortnih in mešanih, bodisi belih bodisi rdečih vin. Pozneje so jo zakonsko prepovedali, po nekaj desetletjih pa zdaj spet prihaja v gostilne. Šmarnico so namreč znova priznali in dovolili, a ne kot vino, temveč kot aromatizirano fermentirano pijačo. Nekateri niso navdušeni. »Že davno je bilo zakonsko prepovedano v naših goricah gojiti takšne in drugačne hibride. Vsem je znano, kako dolgo je bilo treba plačevati posebne davke za vse vrste hibridov, med katere spadajo šmarnice, klintoni, izabele, jurke, zdaj pa se naenkrat spet pojavi ta prepovedana pijača. To je za vinogradnike, ki imamo samo žlahtno trto, veliko presenečenje in tudi žalitev,« nam je povedal starejši vinogradnik in vinski vitez, ki se noče izpostavljati, saj je še vedno proti šmarnici v redni ponudbi. Dodal je, da pravi vinogradniki nimajo nič proti, če ima kdo ob hiši nekaj trt hibrida, da poje kakšen grozd, toda zanje je boleče, če to kdo predeluje v vino in ponuja gostom. »Šmarnica vsebuje veliko metilnega alkohola in je močno škodljiva za zdravje. Zato smo tudi začeli saditi žlahtno trto. Komaj smo se rešili hibridov, zlasti v Prekmurju, že nazdravljajo s šmarnico in pravijo, da gre za ekološko pridelavo iz domače trte. Pridelava iz prepovedanih in za zdravje škodljivih hibridov ni ekološka. Pijača, ki je bila dolgo prepovedana, nikakor ne bi smela priti v javnost. Kvečjemu jo lahko spijemo, pravzaprav samo poskusimo, v ožjem krogu prijateljev. Za to smo odgovorni tudi v stroki in moramo širšo javnost opozoriti na morebitne posledice,« poudari sogovornik in še omeni, da je bilo po drugi svetovni vojni pri nas petina vseh vinogradov hibridnih, a so jih razen manjših brajd skoraj v celoti posekali. Toda odgovorni v stroki in politiki so jih spet dovolili.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.