FOTO: Predsedniške kandidatke zaslužijo več kot moški

Koliko imajo pod palcem in koliko so dolžni, smo vprašali vseh devet predsedniških kandidatov oziroma njihove štabe, saj se nam zdi prav, da ljudje, ki se potegujejo za tako pomembno politično funkcijo, ki jo v celoti financirajo davkoplačevalci, razkrijejo tudi tovrstne podatke. Le dva kandidata, koprski župan Boris Popovič in upokojenka Angelca Likovič, premoženja nista pripravljena razkriti in nam iz njunih štabov niso odgovorili.

530 evrov kredita na mesec odplačuje Borut Pahor.

V tabeli smo zbrali podatke o zadnji bruto plači, lanskih prihodkih, prihrankih in dolgovih kandidatov ter njihovi izobrazbi in poklicnem statusu, navedenem na spletni strani državne volilne komisije. Objavljamo jih po vrstnem redu, kot bodo v nedeljo, 22. oktobra, objavljeni na glasovnicah. Letos se za predsedniško funkcijo ne poteguje zgolj več žensk, te so v povprečju tudi bolje plačane od moških tekmecev.

