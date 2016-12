FOTO: Predsednik daje darila z napako

LJUBLJANA – Le kdo ne pozna znamenite vaške situle? Če ne drugega, lahko eno od njenih podob – konjenika – vidite vsakič, ko v roke vzamete osebno izkaznico ali potni list. Njeno stekleno repliko lahko dodobra spoznajo tudi vse tiste pomembne osebnosti, ki jo dobijo v dar kot protokolarno darilo slovenskega predsednika. Seveda je mogoče kupiti repliko ali jo občudovati v šolskih učbenikih. Za večino posameznikov je zgodba s tem zaključena. Najde se še kdo, ki želi o tej pomembni slovenski zgodovinski najdbi, ki je nastala na začetku 5. stoletja pred našim štetjem in ki je, kot poudarjajo v Narodnem muzeju Slovenije, vrhunec likovnega ustvarjanja železnodobnega človeka, prebrati še kaj več. Pri tem pa jih, kar se tiče replik in ponatisnjenih podob, zelo malo opazi, da se v vsaj 20 podrobnostih razlikujejo od originala, saj so izdelane na podlagi risbe dr. Franceta Stareta iz leta 1955.

Napake je takoj opazil Vladislav Stres, ki se med drugim ukvarja z vizualno umetnostjo (v znanstveni reviji Anthropos so, denimo, leta 1989 objavili njegovo razlago stropa Sikstinske kapele v Vatikanu), in prvih pet je Narodnemu muzeju Slovenije sporočil že februarja. Poleg teh se po njegovem prepričanju pojavljalo napačne interpretacije zgodb, ki jih predstavljajo posamezne podobe na situli. Še več. Kot pravi, gre v ozadju za načrtno delovanje »elite«, ki takšni pomembni zgodovinski najdbi ne želi pripisati tako velike vrednosti, kot jo dejansko ima. »Uradne razlage so površne, govorijo o rogatih živalih in kažejo na to, kot da gre za preprosto kulturo preprostih ljudstev,« meni sogovornik in nadaljuje, da to nikakor ne drži. »Če bi bila to negativna kultura, je ne bi imeli na osebnih izkaznicah in grbih. Želim, da se naredi posvet o identitetnih simbolih. Eni jih razumejo negativno, drugi ne. Zato bi bilo treba to razjasniti. Ti elitniki, ki se s tem ukvarjajo, mislijo, da je negativno, ker ni rimsko oziroma ker je to predrimska kultura,« nadaljuje Stres.

