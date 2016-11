FOTO: Pred propadom je  rešil 18 motociklov

Če bi se otrokom izpolnjevale želje o poklicu, potem bi bil Hubert Lorenci mehanik. Toda pred šestdeset in več leti ni imel izbire, zato se je izučil za trgovca. Kljub temu poklicu, delu v domači gostilni in drugemu pomembnemu hobiju, igranju v ansamblu, pa je našel čas za popravljanje mopedov, motorjev in avtomobilov. »Vedno sem dobil ali zelo poceni kupil stroj, ki je bil dotrajan in so ga lastniki hoteli odpeljati na odpad,« se spominja 73-letnik, ki ima danes v zbirki 18 mopedov in motorjev ter dva avtomobila. »Nikoli jih nisem načrtno zbiral,« doda.



Njegov prvi moped, ki ga je vozil, je bil tomos MS 50, letnik 1958. Bil je eden od prvih strojev, ki so prišli s tekočega traku v Kopru. V naslednjih letih je ta prevozna sredstva menjaval, potem pa v sedemdesetih letih ugotovil, da bi rad imel tisti prvi model. Seveda je trajalo, da ga je našel, a je bil napol uničen in brez številnih delov. Vendar jih je zbral, motor obnovil in sestavil. In potem naslednjega, pa še enega, tako da se jih je nabralo šest, sedem.



Potem si je zaželel obnavljati motor s prikolico. »Dolgo ga nisem našel,« pravi Hubert Lorenci, ki se spominja časov, ko so se zelo redki zavedali, da so stari motorji del naše tehniške dediščine. »Takrat so jih ljudje mirno odpeljali na odpad ali pa so čakali, da so na dežju postali povsem neuporabni. Tudi take sem obnavljal,« pravi sogovornik, ki je dobil podobno uničeno pannonio, letnik 1969. Te pri nas manj razširjene 250-kubične motorje je izdelovalo podjetje Csepel v Budimpešti od 1954. do 1975.



Premalo cenjeni



»S prikoličarjem sem dobil novo veselje do obnavljanja motorjev,« pravi Hubert Lorenci, ki je potem zbirki dodal še druge tomose, dva MZ, enega 150 in drugega 250 ccm. »Ti vzhodnonemški motorji niso bili nikoli cenjeni, a so v resnici kakovostni in izjemno zanimivi,« pravi sogovornik, ki je za obnovo enega stroja po navadi porabil dve leti. Nekateri so se čudili, češ, kako dotrajane motorje obnavlja, vendar je danes zadovoljen, da ima hobi, s katerim je v resnici ohranil 18 vozilc.



Podobno velja za tri avtomobile. »Hrošča sem rešil tik pred zdajci, saj so ga hoteli zakopati v zemljo,« pravi Hubert Lorenci. Obnovil je tudi NSU prinza 1000, letnik 1969, ki ga je obdržal, tako kot mercedes-benza W123, s katerim se – čeprav ima še novejši avto – vozi skorajda vsak dan. Zadnji stroj, ki ga je obnovil, pa je kolo z motorjem, a mu manjka še zadnja podrobnost, torbica na okvirju kolesa.



»Nikoli mi ni niti malo dolgčas,« pravi Hubert Lorenci, ki mu je pri obnovi starodobnikov poleg mehanike najbolj všeč iskanje delov. »Včasih ni bilo interneta, tako da si do delov prišel prek kolegov, ki so se ukvarjali s starodobniki, in prek številnih telefonskih klicev. Iščeš in po navadi najdeš,« pravi Hubert Lorenci.