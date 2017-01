FOTO: Pozor: zastrupljene hrenovke na ulicah prestolnice

LJUBLJANA – Na slovenskih cestah je vse bolj nevarno. Ne le zaradi mnogih nesreč in nevarnega ledu, temveč tudi zaradi človeške hudobije. Sprehajalka je namreč zjutraj na Mesarski ulici v Ljubljani opazila, da se na cesti nahajajo koščki hrenovke, v katerih so bile skrite tablete. Njena psička je enega pojedla in je zato pristala v veterinarski ambulanti, lastnica pa je hrenovke že odnesla na policijsko postajo.

Nataša Pučko iz PU Ljubljana je potrdila, da so bili policisti danes obveščeni o dogodku. Trenutno zbirajo obvestila, svoje ukrepe pa bodo nadaljevali na podlagi ugotovljenih okoliščin.

Opozorilo vsem lastnikom psov je na svojem facebook profilu objavil Zavod SVSP: »V Šolski veterinarski ambulanti smo pravkar sprejeli psičko, ki je med jutranjim sprehodom na Mesarski ulici v Ljubljani pojedla košček hrenovke, v katerem je bila bela tableta. Lastnica je kasneje opazila še več koščkov hrenovk s tabletami, jih sicer pobrala in odnesla na policijsko postajo. Vseeno pa obstaja možnost, da je kakšen košček zgrešila. Psički smo v ambulanti sprožili bruhanje, hrenovko s koščkom tablete je uspešno izbruhala, tako da je zdaj že v domači oskrbi. Vsem ostalim lastnikom psov pa polagamo na srce, da imajo pse na povodcu in naj bodo pozorni na to, kaj njihovi psi počnejo med sprehodom.«