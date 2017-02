FOTO: Pozor: pazite se Asje Mrak, zlorabila tudi Domna Valiča

LJUBLJANA – V dobi družabnih medijev je vse več spletnih prevar in vse več je takih, ki nasedajo sladkim besedam prevarantov pod lažnimi profili. Eden izmed teh, ki je naivno verjel in zaupal osebi, ki se na spletu skriva za lažnim profilom Asja Mrak, je tudi bralec, ki pa želi ostati anonimen.

Lažna identiteta

Začelo se je tako, da mu je pisala in ga prosila za nasvete, kako naj se obvaruje pred nasilnim fantom. Odpisal ji je in beseda je dala besedo. Začeli so se pogovori v klepetalnici, temu pa je sledilo še pogovarjanje po telefonu, rodila so se čustva. No, vsaj tako je mislil. »Imela je nežen in prijazen glas. Zvenela je kot idealna ženska,« nam je pojasnil. A takrat še ni slutil, da se bodo začele težave. Prek drugih profilov se je nato začelo blatenje. Pod profilom Marinka Mrak se je izdajala za Asjino mamo, ustvarila je tudi profil Asjinega očeta, prijateljev in podobno. »Nadlegovala je mene, mojo družino in prijatelje,« je pojasnil.

To so lažni profili, s katerimi zavaja na facebooku: Asja Mrak, Marinka Mrak, Tamara Mrak Mikuž, Aljoša Bremec, Nataša Bremec, Dejan Repezza, Andreja Mrak Jovanovic, Andrej Mavrič, Ana Ruter, Denis Fabjan, Helena Hlebec Debeljak, Favor Kastelic, Goran Brankovic, Borut Likozar, Vasja Gorkic, Samantha Gradišnik, Uroš Nikolovski ...

Ker se mu je zdelo sumljivo, je začel raziskovati, ali za vsemi temi profili stoji ena in ista oseba. »Rad bi vse opozoril na to osebo, da ji ne nasedajo tako, kot sem jaz.« Dodal je še, da je kasneje izvedel, da se je ta oseba že zdravila na psihiatrični kliniki. »A glede na to, da na facebooku hkrati upravlja najmanj osem profilov, mora biti njen inteligenčni kvocient kar precej višji od povprečnega,« je še prepričan.

Spet se izdaja, tokrat za slavnega Domna Valiča

Da gre za osebo, ki je zelo željna pozornosti, je jasno po tem, da je tudi v naše uredništvo poslala več sporočil in izmišljenih zgodb. Profile je za nekaj časa izbrisala, danes pa se je za nekaj trenutkov spet aktiviral profil Asje Mrak. V predalnik na facebooku smo prejeli sporočilo z lažnega profila »Domna Valiča«, v katerem je bil zapis: »Sem Domen Valič in rad bi vsemu svetu povedal, da sem zaljubljen v svojo novo punco Asjo Mrak.«

Ko smo ji, skrito za Domnovo fotografijo, ki jo vidite spodaj posneto z njegovega resničnega profila, odgovorili: »Asja, a že spet,« je tudi Valičev najnovejši profil hitro izginil.