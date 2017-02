FOTO: Pozor! Nova pravila na urgenci

LJUBLJANA – Iz ljubljanskega kliničnega centra so sporočili, da za paciente odpirajo novi dovoz v urgentni blok, ki velja od danes, 23. februarja, od 6. ure naprej.

Urejen je z Njegoševe ulice. Vsi dosedanji dovozi in dostopi za paciente v urgentni blok z Bohoričeve ulice se v celoti zapirajo, so zapisali. Dohod na urgenco za vse paciente in spremljevalce, ki bodo potrebovali nujno zdravniško oskrbo in bodo prišli na urgenco peš, je začasno urejen prav tako z Njegoševe ulice.

Namesto dveh vhodov pet

Dostop bodo uporabljali tudi zaposleni. Vodja internistične prve pomoči ljubljanske interne klinike Hugon Možina je pojasnil, da bo novi dovoz namenjen tako reševalnim kot osebnim vozilom. Po dovozu bodo vozila pripeljala na veliko ploščad, kjer bo vhodov namesto zdajšnjih dveh pet: eden za bolnike, pri katerih bo potrebna reanimacija, trije za druge nujne bolnike ter eden za nenujne in dializne bolnike.

Ureditev novega dovoza z Njegoševe ceste je po besedah Možine del druge faze od treh izgradnje novega urgentnega bloka UKC Ljubljana in vključuje internistični del urgence. Dokončanje druge faze, katere investicijska vernost je nekaj manj kot 23 milijonov evrov, je predvideno v maju. Morebitne zamude z nabavo nove medicinske opreme pa bi lahko dokončanje prestavile do začetka poletja.