FOTO: Poznavalec o slovenskih joških in kolenih pri sultanu: Briši

LJUBLJANA – »Strinjam se, da oprava ni bila najprimernejša. Mogoče so gospe, ko so stale in se pogledale, bile celo v primerni opravi. A ko sedeš na stol, se krilo vedno pomakne malo više, če se usedeš na kavč, pa še sploh,« je škandal prekratkih kril in globokega dekolteja žensk gospodarske delegacije ministra Zdravka Počivalška v Združenih arabskih emiratih v oddaji 24 ur zvečer pojasnjeval poznavalec javnega nastopanja Zdravko Zupančič.

Še dobro, da je »sultan globaliziran«

Po njegovem mnenju je ključno vprašanje, ali je bil tudi gospod minister sultan tako ogorčen, kot s(m)o bili v Sloveniji. Pravi, da je visoka poslovna moda povsem jasna, torej krila čez kolena, a ne le v ZAE, temveč tudi na Zahodu. Posle so sicer sklenili, tako da poslovna čustva niso bila ravno prizadeta, verska pa zagotovo, a minister sultan je verjetno globaliziran in je to sprejel nekoliko lažje, kot pa bi na primer njegov oče ali kdo drug. Poudaril pa je še nekaj, in sicer ga zanima, kdo je fotografijo naredil in potem tudi objavil, saj če so to naredili Slovenci, bi bilo morda bolje, da bi prej pritisnili »briši«. Znano je sicer, da so jih posneli in objavili na Počivalškovem ministstvu.

Gola koža, prekratka krila in razgaljeni dekolte v arabskih državah veljajo za oblačila, ki na sestankih nimajo kaj iskati. In če smo iskreni: take oprave celo na Zahodu niso zaželene, kadar gre za poslovne sestanke na tako visoki ravni. Jožef Kunič, nekdanji veleposlanik v Iranu, je v oddaji 24 ur povedal, da je to še ena blamaža Slovenije, ki škodi ugledu naše države, medtem ko v Dubaju spodrsljaja menda niso posebej problematizirali. Vsaj javno ne.