FOTO: Povozil tablo, škode noče plačati nihče

LJUBLJANA – »Ali smo že res v taki družbi, da kot človek ne moreš doseči nič?« To je vprašanje, ki si ga že več kot eno leto zastavlja Andrej Tominc iz Mengša.

Za osvežitev spomina. Tominc se je 15. decembra 2015 peljal po severni ljubljanski obvoznici od Šiške proti Bežigradu, ko se je med vožnjo po prehitevalnem pasu na nadzorni plošči njegovega BMW serije 3 karavan prižgala lučka in opozarjala, da je z zadnjo desno pnevmatiko nekaj narobe. Ta se je namreč že začela počasi spuščati, in ko je pogledal v vzvratno ogledalo, je ugotovil, da je povozil več kot dva metra dolgo rdeče-belo obarvano okovano leseno tablo. Najprej je poklical na številko 112, tam pa so mu odgovorili, da so o nevarnem predmetu na cesti že obveščeni. Sledil je obisk policije, kjer pa so po opravljenem alkotestu, ki je bil negativen, in preverbi, ali je imel na vetrobranskem steklu nalepljeno veljavno vinjeto, spisali zapisnik in ga poslali na zavarovalnico, pri kateri ima Družba za avtoceste v RS (DARS) zavarovano odgovornost. Domneval je namreč, da je za okoli 600 evrov škode, kolikor je je nastalo na njegovem avtomobilu (poleg počene pnevmatike in poškodovane izpušne cevi se je avto med vožnjo takrat nenavadno tresel), kot upravljavec ceste odgovoren Dars.

