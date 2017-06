FOTO: Poustvarila je Ivano Kobilco

V galeriji Petrovčeve hiše v Cerkljah na Gorenjskem so v četrtek slovesno odprli likovno razstavo predsednice Društva likovnikov Cerklje Darinke Kralj z naslovom Ivana Kobilca in njeni sodobniki. Na ogled je enajst slik, kopij originalov Ivane Kobilce, Kofetarica, Poletje, Tulipani, Holandsko dekle, Otroci v travi, Španski bezeg in mangolije, Likarice, Dalije, Mak in Tihožitje s slivami, preostale slike na razstavi pa so kopije Pred lovom Jurija Šubica, Zamorka Antona Ažbeta, Sejalec Ivana Groharja ter Motiv pri Stranjah Ferda Vesela. To je peta samostojna razstava Kraljeve. Ob odprtju so se med bogatim kulturnim programom s plesi predstavili člani Folklorne skupine Cerklje in citrarka Špela Štular.



Po upokojitvi pred petnajstimi leti se je v Darinki Kralj prebudila želja po ustvarjanju in slikanju. Najprej je poslikala panjske končnice na domačem čebelnjaku, nato je naslikala nekaj tihožitij. Z veseljem je poslikala vaško znamenje pred vasjo Zalog pri Cerkljah. Ker so ji slike dobro uspele, pravi Darinka, se ji je želja po učenju slikanja še povečala. Priključila se je skupini slikarjev v društvu Lipa v Domžalah, ki ga je vodila Mojca Vilar. Takrat je začela ustvarjati z akrilnimi barvami. Že dolgo je občudovala slike Ivane Kobilce in med prvimi je naslikala njeno Poletje. Ker ji je dobro uspelo, se je lotila še Kofetarice.



Michel Mohor, kustos v Narodni galeriji v Ljubljani, je o razstavi zapisal: »Veseli nas, da ste se tako temeljito lotili študija Ivane Kobilce. Poglobili ste se ne samo v knjige, fotografije in življenja njenih sodobnikov, temveč tudi poustvarili njene slike, kar pomeni, da ste se naši največji umetnici posvetili bolj kot marsikateri študent umetnostne zgodovine!«



Razstava v Galeriji Petrovčeve hiše v Cerkljah bo na ogled do petka, 2. junija, od 10. do 18. ure.