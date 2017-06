FOTO: Poti samurajev  v Narodnem muzeju

Pred odprtjem težko pričakovane razstave z naslovom Poti samurajev, Japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem so se v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova odločili, da bodo enega svojih bolje ohranjenih mečev dali v tradicionalno obdelavo. Zaupali so brusaškemu mojstru Massimu Rossiju in ta je rezilo kratkega meča oziroma vakizašija prečudovito obnovil. Gre za eno najlepših rezil, kar jih je leta 1560 skoval mojster Kanenaga. Izdelali so tudi provizorično leseno opravo z nožnico, ki zagotavlja varno hrambo in transport rezila.



Na ogled je približno 50 izbranih kosov japonskega orožja in predmetov, ki prihajajo iz zasebnih zbirk. Prav vsak predmet so v muzeju temeljito proučili in umestili v zgodovinske okvire. Ob tej priložnosti je izšel obsežen katalog, ki se razteza čez 370 stani in se ponaša z bogatim likovnim in slikovnim gradivom. Temeljito delo osvetljuje zgodovinske povezave med Japonsko in Slovenijo. Teh je presenetljivo veliko, glede na to, da sta Slovenija in Japonska zelo oddaljeni. Pri nas seveda zaznamo številne vplive japonske kulture, med prvimi so nedvomno najbolj poznane njihove borilne veščine pa tudi vse bolj priljubljena japonska kulinarika. Neredko naletimo na društva ljubiteljev bonsajev, origamijev in na posameznike, ki pišejo haikuje.



Poti samurajev je začasna razstava, ki bo na ogled do 5. novembra, v Narodnem muzeju Slovenije pa so jo pripravili s podporo Veleposlaništva Japonske v Republiki Sloveniji, Biblioteke SAZU in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Avtor razstave in odgovorni urednik kataloga je dr. Tomaž Lazar (Narodni muzej Slovenije), ki je pojasnil: »V Sloveniji smo prvič opravili tako obsežno raziskovanje zgodovinskih odnosov med državama. Vesel sem, da smo k sodelovanju pritegnili tudi druge ustanove in posameznike, ki pokrivajo to področje.«



Direktorica Narodnega muzeja Slovenije mag. Barbara Ravnik je prepričana, da bo razstava pritegnila veliko pozornosti. »Zanimiva je za različne starostne skupine, od najmlajših, ki jih navdušujejo igrice, filmi in stripi, do tudi zahtevnejših obiskovalcev, ki jim bo poglobljeno raziskovalno delo, vloženo v razstavo, omogočilo celovit vpogled v svet samurajev.« Ne nazadnje so samuraji skrajno karizmatični bojevniki, ki burijo domišljijo in so obdani s tančico skrivnosti. Že zgolj njihova bojna oprava je mojstrsko izdelana, še posebno slovijo njihova rezila, zanimiva je njihova bojna etika, vztrajnost in seveda borilna veščina, ki mestoma prehaja v umetnost. Na prireditvi ob odprtju so nas z demonstracijo borilnih veščin japonskega mečevanja kendo in iaido navdušili člani Športnega društva Shubukan.