FOTO: Poslanec Dobovšek raje kot na sejo k rotarijcem, tako se brani

LJUBLJANA – Nekdanji ustanovitelj danes vladajoče stranke SMC, ki po nekaterih informacijah danes kot nepovezani poslanec ustanavlja novo stranko, Bojan Dobovšek je javno podprl včerajšnjo interpelacijo zoper ministrico Majo Makovec Brenčič, potem pa ga na seji, kjer so razpravljali o njenem delu, ni bilo, nas je opozoril bralec. Mudilo se mu je namreč na predavanje »Za dobro državo gre«, kjer je nastopil kot govornik. Na dogodek so vabili prek facebooka, kjer sta, sodeč po dokumentih, ki jih je priložil bralec in jih objavljamo ob strani, interes za poslančev nastop izrazila le dva slušatelja.

Tole je poslanec Dobovšek promoviral na svojem facebooku.

Srečanje Rotary kluba

Da bi to lahko bilo sporno, nas je obvestil bralec. V pismu, ki smo ga prejeli v uredništvu, je zapisal: »Namesto da bi kot poslanec zastopal svoja stališča na seji DZ (kar je poslančeva osnovna dolžnost), je službeni čas raje izkoristil za osebno promocijo in nagovarjanje potencialne volilne baze. Tematika, o kateri je predaval, se seveda ni dotikala področja javnega in zasebnega šolstva. Zanimivo je tudi, da gospod Dobovšek potencialne volivce očitno išče med elitami zbranimi v Rotary klubih, čeprav v svojih populističnih nastopih (kjer se jasno pokaže, da razen o delu protikorupcijskega področja nima pojma o ničemer drugem) ves čas govori o prizadevanjih za t. i. »malega človeka«. Še bolj zanimivi (beri: sporni) pa so ljudje, ki tvorijo njegov Zavod Dobra država, v katerega se po Dobovškovih besedah združujejo tisti, ki lahko pripomorejo k boljšemu delovanju države.« Rotarijansko vabilo na predavanje objavljamo na dnu strani.

Dobovšek se primerja z vlado



Za komentar smo prosili tudi poslanca, ki nam je potrdil, da je včeraj zapustil 15-urno razpravo in se odpravil v Velenje, a v tem ne vidi nič spornega.

»Ponedeljki so namenjeni poslancem za stik z volivci. Mi smo ta dogodek načrtovali že en mesec prej, bila je izredna seja in jaz sem se opravičil od tiste ure naprej. Če to ni dovolj, pričakujem, da bodo vsi poslanci, vsa vlada in vsi ministri ves čas na sejah in izpolnjevali svoje obveznosti. Sam sem svojo obveznost opravil, ker sem imel po predvidenem urniku govor v parlamentu o interpelaciji. Svojo dolžnost sem izpolnil.«

Dobovšek je še dejal, da to po njegovem mnenju ni sporno. »Če je to sporno, pričakujem enake vatle za vse. Pričakujem, da bodo vsi tako kot jaz od sedmih zjutraj pa do polnoči v parlamentu, poslanci in vlada.«